Son Mühür - Hürmüz Boğazı’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir petrol tankerinin İHA’larla hedef alınmasının ardından bölgede gerilim hızla arttı. Saldırının hemen sonrasında İran, BAE topraklarını füze saldırısıyla hedef aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından bölgedeki askeri birlikler ve hava savunma sistemleri en yüksek alarm seviyesine geçirildi.
Savaş yeniden alevlendi
BAE Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan toplam dört füzenin tespit edildiğini, bunlardan üçünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, birinin ise denize düştüğünü duyurdu.
BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu da yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze tehdidine karşı aktif olduğunu belirterek vatandaşlara güvenli alanlarda kalmaları ve resmi kaynaklardan yapılacak uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.
Savunma Bakanlığı ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin, hava tehditlerinin başarıyla engellenmesi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, halktan yalnızca resmi kanallardan gelen bilgilere itibar etmeleri, doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olmaları ve güvenlik uyarılarına eksiksiz şekilde uymaları istendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen dron saldırısının ardından bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait bir tanker gemisinin geçişi sırasında İran kaynaklı iki İHA ile hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu saldırı sert bir dille kınandı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer serbestisini vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu ifade edildi.
'Tehdit' ve 'korsanlık' vurgusu
Açıklamada, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı’nın baskı aracı olarak kullanılmasının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen bir “korsanlık” faaliyeti olduğu ifade edildi. Bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı zedelediği ve küresel enerji güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ise gece saatlerinde yaptığı duyuruda, Hürmüz Boğazı’nda BAE’nin Fuceyra kentine yaklaşık 145 kilometre mesafede bir petrol tankerine kimliği belirsiz bir mühimmatın isabet ettiğini açıkladı. Kurum, mürettebatın güvende olduğunu bildirirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Hürmüz Boğazı'nda patlama
Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda Panama bayraklı ve bir Güney Kore şirketi tarafından işletilen gemide meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, gemide 6’sı Güney Koreli olmak üzere toplam 24 kişilik mürettebatın bulunduğu, diğer 18 kişinin ise farklı uyruklardan olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Yetkililer, patlama ve yangının yol açtığı hasarın boyutunun henüz netleşmediğini ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti.