Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen dron saldırısının ardından bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait bir tanker gemisinin geçişi sırasında İran kaynaklı iki İHA ile hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu saldırı sert bir dille kınandı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer serbestisini vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

'Tehdit' ve 'korsanlık' vurgusu

Açıklamada, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı’nın baskı aracı olarak kullanılmasının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen bir “korsanlık” faaliyeti olduğu ifade edildi. Bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı zedelediği ve küresel enerji güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ise gece saatlerinde yaptığı duyuruda, Hürmüz Boğazı’nda BAE’nin Fuceyra kentine yaklaşık 145 kilometre mesafede bir petrol tankerine kimliği belirsiz bir mühimmatın isabet ettiğini açıkladı. Kurum, mürettebatın güvende olduğunu bildirirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nda patlama