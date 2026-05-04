Son Mühür - Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının okul binaları ve bahçelerinde hasara neden olduğu bildirildi. Açıklamada, bu hasarların giderilmesi ve okulların yeniden eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla Birecik ve Viranşehir’deki tüm eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren 4 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin açıklaması:

"03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir"

Gaziantep'de de bazı ilçelerde tatil edildi

Gaziantep’te olumsuz hava koşullarından etkilenen Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda eğitime 2 gün, 1 okulda ise 3 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 Pazar günü kentte etkili olan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkınlarının bazı okullarda hasara yol açtığı belirtildi. İl genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendislerin yerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı okullarda tadilat çalışmalarının tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."