Son Mühür- Turizm sektörü, Kurban Bayramı öncesinde gözünü Ankara’dan gelecek tatil haberine çevirdi. Sektör yöneticileri, ekonomik hareketliliğin canlanması ve iç pazarın hareketlenmesi için tatil süresinin 9 güne tamamlanması için bir araya geldi.

"Turizmciyi ve vatandaşlarımızı sevindirmelerini arz ediyoruz"

Turizmcilere göre, alandaki siyasi sorunlar ve askeri hareketlilikler dış pazarda risk oluşturuyor. Bu dönemde sektörün canlı kalmasının en büyük desteği ise yerli turist. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, iç pazarın yalnızca bir tercih değil, bir koruma sistemi olduğunu belirterek,

“Dış pazarlarda yaşanan her kırılmanın karşısında bizim en büyük güvencemiz iç pazardır. İç pazar, Türk turizminin sigortasıdır.

Krizlere karşı direncimizi güçlü tutan en önemli yapı taşıdır. Bu nedenle iç turizmdeki payımızı mutlaka yüzde 25’in üzerine çıkarmamız gerekiyor. Henüz bu seviyeyi yakalayabilmiş değiliz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını ve bu kararla bayram öncesi turizmciyi ve vatandaşlarımızı sevindirmelerini özellikle arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Memurlarımız da işçilerimiz de bayramın 9 güne çıkmasını istiyor"

2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık rekor bir kazançla bitiren Türkiye, 2026 yılına küresel ekonomik sorunlar ve artan maliyetlerin etkisi altında kaldı.

Bayram tatilinin uzatılmasının toplumsal talep haline geldiğini söyleyen İşler, "Türkiye turizmi 2025 yılını yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar doların üzerinde gelirle kapattı.

2026 sezonuna ise bölgesel gelişmeler, petrol fiyatlarındaki artış ve küresel ekonomik koşullar nedeniyle daha temkinli girildi.

Bayram tatilinin uzatılması sadece turizm sektörü için değil, toplumun tüm kesimleri için önemli bir kazanım olacaktır.

Memurlarımız da işçilerimiz de bayramın 9 güne çıkmasını istiyor. Bu vesileyle vatandaşlarımız hem aile ziyaretlerini gerçekleştirecek hem de kısa da olsa tatil yapma imkanı bulacaktır.

Kurban Bayramı’nın ilk günleri dini vecibelerle geçirirken, kalan günlerde oluşacak hareketlilik hem sosyal hem ekonomik açıdan ciddi bir katkı sağlayacaktır.“ dedi.

"9 günlük bayram tatili stratejik bir ihtiyaçtır"

Tatilin 9 güne çıkması yalnızca otelleri değil, ulaşımdan gıdaya, hediyelik eşyadan akaryakıta kadar birçok iş dalını bizzat etkiliyor.

Piyasada oluşacak nakit akışına dair değerlendirmede bulunan İşler, şu ifadeleri kullandı; “Turizm 60’a yakın yan sektörü besleyen lokomotif bir sektördür.

Bu hareketlilik sadece otellerle sınırlı kalmayacak, taksicisinden lokantacısına, esnafından hediyelik eşya satıcısına, akaryakıt istasyonlarından havayolu ve otobüs firmalarına kadar geniş bir kesime yayılacaktır.

Ekonomi çarklarını yağlayacak, bu hareketlilikle birlikte, 9 günlük bayram tatilinin Türk ekonomisine yaklaşık 4 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz.

Bu katkı, özellikle iç piyasada ciddi bir canlanma yaratacaktır. İç pazar güçlü olduğu sürece dış pazardaki dalgalanmaların etkisini çok daha kolay yönetiriz.

Bu nedenle 9 günlük bayram tatili, turizm sektörü için bir tercih değil, stratejik bir ihtiyaçtır. Yetkililerimizden bunu bu şekilde değerlendirmelerini, tatili dokuz gün yaparak ekonomiye nefes aldırmalarını talep ediyoruz.”