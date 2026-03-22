Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması durumunda, ülkenin elektrik santrallerine yönelik saldırılara başlanacağını açıkladı.

''48 saat içinde...''

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a sert bir uyarıda bulundu:

"Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir"

Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in güneyindeki Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat kentlerini füze ve kamikaze İHA’larla hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaptığı açıklamada, saldırıların ilk saatlerine dair saha verilerine de yer verildi. Buna göre ilk saatlerde 200’ün üzerinde ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Ayrıca, İsrailli güvenlik yetkililerinin yıkım ve kayıplara ilişkin bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırdığı iddia edildi. Savaşın seyrinin hızla değiştiği vurgulanırken, İsrail ordusunun kontrol ve savunma kapasitesinin zayıfladığı öne sürüldü.

Netanyahu'dan itiraf

Netanyahu, “Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede son derece zor bir akşam yaşadık” ifadelerini kullanarak, bölgeye tüm yardım imkanlarının sevk edilmesi talimatını verdiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle alınan ve son günlerde gevşetilen önlemlerin ardından bölgede yeniden kısıtlamalara gidilecek. Bu kapsamda okullarda eğitime tekrar ara verileceği bildirildi.