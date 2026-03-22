Son Mühür - Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, batı kesimlerde ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde beklenen yer yer kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

22 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.