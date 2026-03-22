Son Mühür - Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, batı kesimlerde ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MGM'den o illere uyarı
Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde beklenen yer yer kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
22 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.