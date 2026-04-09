Son Mühür - Donald Trump, ABD ile İran arasında ilan edilen ancak İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonrası belirsiz hale gelen ateşkes kararına ilişkin açıklama yaptı.

Yine tehditler savurdu

Donald Trump, İran’ın tüm yükümlülükleri yerine getirdiğinden emin olunana kadar ABD’ye ait gemi, uçak ve askeri unsurların mevcut konumlarını koruyacağını ifade etti. Anlaşmanın bozulma ihtimalini düşük gördüğünü belirten Trump, buna rağmen olası bir ihlal durumunda çatışmaların daha önce benzeri görülmemiş bir güçle başlayacağı uyarısında bulundu.

Donald Trump, yaptığı paylaşımda ordunun şu anda dinlendiğini ve bir sonraki hamle için hazır beklediğini ifade etti:

"Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman "Çatışma Başlar", daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. Uzun zaman önce kararlaştırılmıştı ve tüm sahte söylemlere rağmen - NÜKLEER SİLAHLAR YOK OLACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK VE GÜVENLİ OLACAK. Bu arada büyük ordumuz dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

10 maddelik anlaşmaya 'uydurma' dedi

Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere dair ortaya atılan “10 maddelik plan” iddialarını yalanladı. Trump, planın The New York Times ve CNN tarafından gündeme getirildiğini ancak gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu bilgileri “uydurma” olarak nitelendirdi. İddia edilen planın barış sürecine zarar verme amacı taşıdığını savunan Trump, açıklamasında bu maddelerin tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

''Nükleer silah olmayacak, Hürmüz açık kalacak''

Donald Trump, daha önce alınan kararların arkasında olduklarını vurgulayarak İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı’nın açık ve güvenli kalmasının sağlanacağını yineledi. Washington yönetiminin bölgede ortaya atılan asılsız söylemlere itibar etmeyeceğini ifade eden Trump, “Amerika geri döndü” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.