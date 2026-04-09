Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan tarihli tahminlerine göre Türkiye genelinde yer yer yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Güneydoğu Anadolu’da ise bazı noktalarda gök gürültülü sağanak olarak etkili olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ayrıca öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ile ilerleyen saatlerde batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.
42 il için sarı alarm
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Kilis.
9 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hariç yerel sağanak yağışlı
MANİSA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
MUĞLA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ANTALYA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HATAY - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
RİZE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel yağmurlu
SAMSUN - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS - 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı