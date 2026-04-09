Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan tarihli tahminlerine göre Türkiye genelinde yer yer yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Güneydoğu Anadolu’da ise bazı noktalarda gök gürültülü sağanak olarak etkili olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ayrıca öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ile ilerleyen saatlerde batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.

42 il için sarı alarm

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Kilis.

9 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hariç yerel sağanak yağışlı

MANİSA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MUĞLA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ANTALYA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

RİZE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel yağmurlu

SAMSUN - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS - 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı