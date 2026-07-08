Son Mühür - Ankara'nın ev sahipliğinde küresel siyasetin kalbinin attığı dev NATO Zirvesi, bugün 2. gün oturumlarıyla dünya dengelerini şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin masadaki diplomatik ağırlığını ve sahada savunma sanayiindeki yerli devrimini tüm dünyaya net bir şekilde gösterdiği bu tarihi zirve sürerken, Emekli Cumhuriyet Başsavcısı ve yazar Mehmet Demir'den konuyla ilgili tepki geldi. Ekranlarda her akşam "uluslararası ilişkiler uzmanı" sıfatıyla konuşan bazı isimleri hayretle izlediğini ifade eden Demir, Türkiye'nin ulaştığı yeni küresel seviyeyi göremeyen muhalefet zihniyetini ve medyadaki yorumcuları çok sert sözlerle eleştirdi.

''Tartışmayı eski ezberlere sıkıştırıyorlar...''

NATO Zirvesi'nin 2. gününde Ankara'dan dünyaya tam bağımsızlık mesajları verilirken, ekranlardaki bazı yorumcuların vizyonsuzluğuna dikkat çeken Mehmet Demir, "Türkiye'nin NATO'da, küresel siyasette ve savunma sanayiinde ulaştığı yeni seviyeyi hâlâ göremiyorlar. Tartışmayı sürekli 'ABD bize uçak verecek mi, motor satacak mı?' gibi eski ezberlere sıkıştırıyorlar. Muhalefetin önemli bir kısmı da aynı zihniyetle hareket ediyor. Türkiye'yi hâlâ Batı'nın kapısında bekleyen, izin alan, teknoloji dilenen bir ülke gibi anlatıyor" dedi.

''Türkiye artık küresel bir aktördür...''

Medya ve muhalefet kanadında çizilmeye çalışılan bu bağımlı ülke tablosunun aksine, sahada ve masada ortaya çıkan somut gerçekleri aktaran Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Demir, "Oysa gerçek bambaşkadır. Türkiye artık savunma sanayiinde üreten, ihraç eden, krizlerde masanın kurallarını etkileyen ve kendi şartlarını ortaya koyan küresel bir aktördür" sözleriyle ülkenin ulaştığı küresel gücün altını çizdi.

''Artık ilişki modeli 'veren-alan' değil, eşit ortaklıktır..."

Uluslararası ilişkilerde eski emir-komuta zincirinin geride kaldığı ve Ankara'nın dış politika stratejisini tamamen karşılıklılık ilkesi üzerine kurduğunu belirten yazar Mehmet Demir, "Yeni dönemin anahtarı bağımlılık değil, mütekabiliyettir. Artık ilişki modeli 'veren-alan' değil, eşit ortaklıktır. Eski dünyanın ezberleriyle Yeni Türkiye okunamaz. Medyadaki sözde uzmanlar ve bu zihniyeti tekrarlayan muhalefet ne kadar geriden gelirse gelsin, Türkiye kendi rotasında yürümeye devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Emekli Cumhuriyet Başsavcısı ve yazar Mehmet Demir'in yazsının tamamı şöyle:

''YENİ TÜRKİYE'Yİ ESKİ EZBERLERLE OKUYAMAZSINIZ!

Televizyon ekranlarında her akşam "uluslararası ilişkiler uzmanı" sıfatıyla konuşan bazı isimleri hayretle izliyorum.

Türkiye'nin NATO'da, küresel siyasette ve savunma sanayiinde ulaştığı yeni seviyeyi hâlâ göremiyorlar. Tartışmayı sürekli "ABD bize uçak verecek mi, motor satacak mı?" gibi eski ezberlere sıkıştırıyorlar.

Muhalefetin önemli bir kısmı da aynı zihniyetle hareket ediyor. Türkiye'yi hâlâ Batı'nın kapısında bekleyen, izin alan, teknoloji dilenen bir ülke gibi anlatıyor.

Oysa gerçek bambaşkadır.

Türkiye artık savunma sanayiinde üreten, ihraç eden, krizlerde masanın kurallarını etkileyen ve kendi şartlarını ortaya koyan küresel bir aktördür.

Yeni dönemin anahtarı bağımlılık değil, mütekabiliyettir. Artık ilişki modeli "veren-alan" değil, eşit ortaklıktır.

Eski dünyanın ezberleriyle Yeni Türkiye okunamaz. Medyadaki sözde uzmanlar ve bu zihniyeti tekrarlayan muhalefet ne kadar geriden gelirse gelsin, Türkiye kendi rotasında yürümeye devam ediyor.''