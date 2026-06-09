Son Mühür- CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası çalkalanması durulmuyor. Bugün gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi “Grup toplantısını kim yapacak?” gerilimi sabah saatlerinden itibaren TBMM başladı. Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile kürsüyü bırakmayacağını ilan eden Özgür Özel aynı saatte konuşma yapacağını duyurdu.

Çevik kuvvetten abluka!

Bu duyurunun ardından TBMM adeta yangın yerine döndü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer Meclis girişlerini doldurdu. TBMM Dikmen ve Çankaya kapıları önünde konuşlanan çevik kuvvet ekipleri etrafı abluka altına aldı. Kalabalığın artmasıyla birlikte sinirler gerildi. Grup toplantısını bizzat kendisinin yöneteceğini vurgulayan Özel, Kılıçdaroğlu kanadını şu sözlerle hedef aldı:

"Benim Manisa’ya gideceğimi duyunca alelacele grup toplantısı kararı aldılar. Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü bile fırsat bildiler! Yarın o kürsüde ben olacağım ve Ferdi Zeyrek’i bizzat anacağım. Kürsüyü atanmış birine teslim edemeyiz. Tüm partililerimizi meclis grubumuza davet ediyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına katılmayacak!

İddia edilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına katılmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklaması ise merakla bekleniyor.