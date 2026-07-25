Son Mühür- Özgür Özel’in kurduğu andan itibaren dile gelen parti ismi tartışması hala sürüyor. Yeni Parti, önceden ismine ilişkin marka, isim ve hukuki koruma süreçlerinin daha önce başlatıldığı ve gerekli başvuruların ilgili kurumlara yapıldığı belirtilmişti. Konunun hak ihlali olduğuna da vurgu yapan Yeni Parti bir açıklamada daha bulundu.

"Siyasi nezaket ve demokratik etik göz ardı edildi"

Yeni Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada , parti kuruluş çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen resmi başvurular ve isim haklarına ilişkin hukuki süreçlerin daha önce kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşıldığı belirtildi. Ancak buna rağmen Özgür Özel ve ekibinin siyasi nezaket, demokratik etik ve hukuki hakların göz ardı edildiğini iddia eden parti şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti olarak, bu isimle yürüttüğümüz parti kuruluş çalışmalarını, gerçekleştirdiğimiz resmi başvuruları ve isim haklarına ilişkin hukuki süreçleri günler öncesinden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmış bulunuyoruz.

Buna rağmen, Sayın Özgür Özel ve ekibi tarafından siyasi nezaket, demokratik etik ve hukuki haklarımız göz ardı edilmiştir. Siyasi rekabetin; hukuk devleti ilkeleri, demokratik teamüller ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inanıyor, bunun aksine sergilenen yaklaşımı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

Kurucular Kurulu 27 Temmuz’da olağanüstü toplanıyor

Yaşanan gelişmelerle beraber Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun 27 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü gündemle toplanacağı bildirilirken açıklama şöyle devam etti:

“27 Temmuz Pazartesi günü Kurucular Kurulumuz olağanüstü gündemle toplanarak yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek; hukuki, siyasi ve kurumsal düzeyde atılacak adımları karara bağlayacak ve kamuoyunu süreç hakkında bilgilendireceğiz.”