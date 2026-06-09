Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair önemki açıklamalara imza attı. Ankara merkezli dış politika vizyonuyla dünyadaki gelişmeleri yorumlayan Bahçeli, uluslararası arenadaki güç dengelerinin tamamen bozulduğunu ilan etti. Konuşmasında hem sınır ötesindeki ateş çemberine hem de muhalefet cephesinde yaşanan son krize sert sözlerle değindi.

Bahçeli, küresel sistemin iflas ettiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Ortadoğu'da kazan kaynıyor. Küresel sistemin çivisi çıktı. Adalet terazisinde denge kaçtı, güç dengeleri yerinden oynadı. Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, yeni cephelere ve yeni göçlere neden oluyor."

"Terörsüz Türkiye hedefimizle alay edenler utanmalıdır"

MHP lideri, bölgesel tehditlerin Türkiye sınırına dayanması karşısında milli birliği korumanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" vizyonunun milli varlığın en güçlü zırhı olduğunu söyleyen Bahçeli, iç cepheyi sağlam tutmak zorunda olduklarını dile getirdi. Geçmişte bu hedefleri küçümseyenleri sert bir dille eleştirdi. Zaman, MHP liderini haklı çıkardı.

Sınırların hemen ötesindeki milletler ateş çemberine düşmüşken bu tehlikeyi idrak edemeyenlerin bugün mahcup olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Devletimizin geleceğine dair kaygıları küçümsediler, terörsüz Türkiye hedefimizi çarpıttılar. Dün bizimle alay edenler bugün mahcup olmalıdır, oldukları yerde utanmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'deki iki başlılığa "Keskin Sirke" benzetmesi

Konuşmasının devamında ana muhalefet partisi CHP'ye çeviren Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde baş gösteren yönetim krizine ve belediyelerdeki skandallara değindi. CHP'li belediyelerde peş peşe patlayan rüşvet ve görevi kötüye kullanma vakalarının ibretlik bir tablo oluşturduğunu savunan Bahçeli, yerelde başlayan bu güç çekişmesinin artık partinin doğrudan tepesine yerleştiğini söyledi.

Hukuki süreçlerin parti içi hesaplaşmalara alet edilmesini eleştiren Bahçeli, muhalefetin mevcut durumunu kaygı verici olarak nitelendirdi. Siyaset kurumunun ağırlığını koruma çağrısı yapan MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağduyu ile karşılanması gereken hukuki süreçlerin, parti içi arınma ve durulma ihtiyacının iç düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılması aziz milletimize ne fayda getirir? CHP bugün iki ayrı yola bölünmüştür. CHP’ye ve Özgür Özel’e düşen ateşe körükle gitmek değildir. Keskin sirke küpüne zarardır. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı, cumhuriyetle yaşıt partinin ağırlığını taşımalıdırlar."

Bahçeli, CHP'nin önünde iki seçenek olduğunu belirterek, muhalefetin ya kendi iç meselesini hukuki yollarla çözeceğini ya da kendi eliyle büyüttüğü bu ağır yükün altında kalacağını belirtti.