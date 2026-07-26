Son Mühür - Resmi Gazete’nin Yürütme ve İdare Bölümü’nde eğitim alanını ilgilendiren kritik düzenlemelere yer verildi. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi. Aynı sayıda ayrıca Antalya Bilim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayımlanarak resmiyet kazandı.

İlan bölümünde yargı ve finans duyuruları yer aldı

Gazetenin İlan Bölümü'nde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarının yanı sıra çeşitli kurumsal duyurulara yer ayrıldı. Finans piyasalarını ilgilendiren kısımda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri kamuoyunun bilgisine sunuldu.