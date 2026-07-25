Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde toplanan MYK ve PM toplantısında Gençlik Kolları başkanlığı koltuğuna Cem Aydın'ın atandığı kamuoyuna açıklandı.

Cem Aydın: Görevi üstlenmekten onur duyuyorum

Sosyal medya hesabından Yayınladığı açıklamasında Özgür Özel öncülüğünde kurulan YENİ Parti'nin gençlik kolları başkanlığı görevini üstlendiğini duyuran Cem Aydın, "Kuruluşta mücadelenin en başında gençlik yer aldı. Kurtuluşta da mücadelenin öncü neferleri yine gençler olacak. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde bu tarihi dönemde YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlenmekten onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Gençliğimize selam olsun"

Son olarak, mihenk taşı olan gençlikle yepyeni bir yol açtıklarını söyleyen, YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Güzel yurdumuzun mihenk taşı gençliğimizle yepyeni bir yol açtık. Bugün, milletimizin topyekün mücadele verdiği yolu açan gençliğimize selam olsun"