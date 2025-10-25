Son Mühür - Spor basınının usta kalemlerinden duayen gazeteci Faik Çetiner vefat etti. 2023’te kalp krizi geçiren Çetiner, aynı yıl by-pass ameliyatı olmuştu.

Faik Çetiner, 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1975 yılında Tercüman gazetesinde gazetecilik kariyerine başladı ve burada geçen 15 yıl boyunca adını spor basınının önemli isimlerinden biri olarak duyurdu. 1990’da Meydan gazetesine geçen Çetiner’i tüm Türkiye’ye tanıtan ise 1994 yılında Kanal 6’da başlattığı efsanevi spor programı "Bizim Stadyum" oldu. 19 yıl boyunca aralıksız yayınlanan ve spor tartışma programcılığının öncülerinden sayılan bu program, HBB, ATV, TRT 1 ve Habertürk gibi birçok kanalda milyonlarca izleyiciye ulaştı. Kariyerinin son döneminde Fanatik gazetesinde yazılarına devam eden usta gazeteci, 2023’te geçirdiği kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olmuştu. Faik Çetiner, 25 Ekim 2025’te yaşamını yitirdi.