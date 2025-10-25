Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, orman izleme teknolojilerindeki yenilikler ve karbon piyasalarındaki küresel uygulamalar ele alındı.

FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu’nun (EFC) gündem oturumunun ardından yapılan “Orman İzleme Sistemini Yenilikle Geliştirmek” panelinde konuşan FAO Ormancılık Uzmanı Rebecca Tavani, kurumun OpenForis girişimiyle 15 yıldır birçok ülkede orman verilerinin dijital takibi için eğitimler yürüttüğünü anlattı. Tavani, “Bu çalışmalar, FAO’nun kullanıcıları güçlendirme ve veri temelli orman yönetimini yaygınlaştırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.” dedi.

FAO Belgrad Proje Ofisi’nden Predrag Jovic ise Ulusal Orman Envanteri (NFI) sisteminin yeni fazıyla her yıl düzenli veri toplanarak orman yangınları ve doğal risklerin erken tespit edilebileceğini belirtti.

Forest Europe İsveç İrtibat Birimi Başkanı Ebba Henning Planck, “veriden karara” yaklaşımını anlatarak, güvenilir veri oluşturmanın ve bunları paydaşlarla paylaşmanın politika üretiminde temel olduğunu vurguladı.

İsviçre Federal Çevre Ofisi’nden Keith Anderson, orman verilerinin artık kurumlar arasında dijital ortamda anlık paylaşıldığını belirterek, hedeflerinin “hızlı, şeffaf ve entegre bir veri ağı” kurmak olduğunu söyledi.

Norveç Biyoekonomi Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Johannes Schumacher, MoniFun projesiyle ülkeler arasında veri paylaşımı olmadan modelleme yapmaya imkan tanıyan “federated learning” (birlikte öğrenme) yöntemine dikkat çekti. Tecnosylva Yangın Bilimi Direktörü Adrian Cardil de yangın modellerinin doğruluğunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Panelin sonunda, OGM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer konuşmacılara plaket takdim etti.

Karbon piyasalarına küresel perspektif

Aynı gün gerçekleştirilen “Karbon Piyasalarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Orta Asya’da Küresel Uygulamalar ve Bölgesel Fırsatlar” başlıklı panelde ise iklim yasaları ve karbon ticareti sistemleri masaya yatırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Elif Polat, Türkiye’nin hazırlık aşamasındaki iklim yasasının ulusal emisyon ticaret sistemi için yasal temeli oluşturacağını belirterek, “Bu yasa karbon fiyatlandırma mekanizmasının önünü açacak, Türkiye’nin iklim politikasında bir dönüm noktası olacak.” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Serengil (İÜ-Cerrahpaşa) ise Avrupa Birliği’nin karbon sertifikasyon çerçevesi, karbon çiftçiliği ve Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

FAO Doğal Kaynaklar Uzmanı Evetta Zenina, karbon piyasalarının ulusal stratejilere entegre edilmesinin ve ülkelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Grupo Sylvestris Kurucu Ortağı Francisco Manuel Martinez Sanz ise çevrim içi yaptığı konuşmada, gönüllü karbon piyasalarına şirket ilgisinin hızla arttığını vurgulayarak, “Yakın gelecekte karbon kredileri zorunlu hale gelecek. Bugün yapılan karbon yatırımları bir maliyet değil, geleceğe yatırımdır.” ifadelerini kullandı.

Beşinci günü geride bırakan IFIW, iklim değişikliğine karşı yenilikçi ormancılık politikalarının geliştirilmesine ve karbon ekonomisinin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik tartışmalara sahne oldu.