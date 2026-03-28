Son Mühür- Tutuklu Muhittin Böcek hakkında yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye başkanının iki şoförünün tutuklanmasının ardından, özel kalem personeli Yasin Yellice Antalya’da gözaltına alındı.
Soruşturmada yeni gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce iki şoför tutuklanmıştı. Aynı dosya kapsamında adı geçen Yellice’nin de Antalya’da gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul’a sevk edilmesi bekleniyor
Gözaltı işleminin ardından Yellice’nin henüz İstanbul’a sevk edilmediği öğrenildi. Şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde İstanbul’a götürülmesinin planlandığı kaydedildi.
