Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük toplu konut hamlesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 500 bin yeni konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, bu devasa projenin 100 bin konutluk kısmının İstanbul'a ayrıldığını resmen duyurdu. Erdoğan, konuşmasında projeye dair teknik bilgilerin yanı sıra, muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

Hedef 81 İl: Toplam 500 bin konut inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yılın konut projesinin tüm Türkiye’yi kapsayacağını ve 81 ilin tamamında toplam 500 bin yeni yuvanın inşa edileceğini açıkladı. Projenin en büyük payının İstanbul'a tahsis edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu 500 bin konutun tam 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun hem Anadolu hem de Avrupa yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz," dedi. Proje kapsamında diğer büyük illere ayrılan kontenjanlar ise şöyle sıralandı: Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12'şer bin yeni konut kazandırılacak.

Sosyal kontenjanlar ve destek mesajı

Cumhurbaşkanı, konutların dağıtımında dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapacaklarını da belirtti. Şehit aileleri, kıymetli gaziler ve engelli vatandaşlar için yüzde 5 oranında özel bir kontenjan ayrıldığı bildirildi. Ayrıca, üç ve daha fazla çocuğa sahip olan geniş aileler için de toplam kontenjanın yüzde 10'luk bir kısmının tahsis edildiği açıklandı. Erdoğan, her ailenin güvenli ve düşük maliyetli konuta erişimini sağlamanın hükümet için vazgeçilmez bir öncelik olduğunu dile getirerek, 23 yıldır milletin yanında olduklarını, kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşa hizmet götürdüklerini vurguladı.

Afet konutlarında hız kesilmiyor

Erdoğan, konuşmasında konut ihtiyacının karşılanması noktasındaki kararlılıklarını vurgularken, doğal afetler sonrası yapılan konut projelerine de değindi. Bir ay içinde 350 bininci afet konutunun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı, yıl başına kadar ise toplam 453 bin afet konutunun depremzedelere sorunsuz bir şekilde teslim edileceğini belirtti. "Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceğiz," sözleriyle mağduriyetlerin giderilmesi konusundaki sözünü yineledi.

Muhalefete 'Çamur, çukur, çöp' eleştirisi

Konuşmasının bir bölümünü muhalefetin konut politikalarını eleştirmeye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte İstanbul'daki çarpık kentleşmeyi ve altyapı sorunlarını hatırlattı. "Buralar çamur, çukur, çöp bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi," ifadeleriyle yapılan dönüşümün önemini vurguladı. Ayrıca, muhalefetin kendi konut projelerini beceremediğini ima ederek, "TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar... Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler," şeklinde sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, dar gelirli 5 milyon vatandaşı modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına kavuşturduklarını belirterek, hız kesmeden projelerine devam edeceklerinin altını çizdi.