Son Mühür- Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepki çekmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç’un sarf ettiği bu sözler üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında “Halkın Bir kesimini sosyal sınıf ırk din mezhep cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alelen aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifadelerine yer verildi.
"Bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde reddediyoruz!"
Koç’a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi Aşağılayıcı bir söylem olduğunu ifadene eden Çelik şu çıkışı yaptı:
“'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.
Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.
Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir.”
Rahmi Koç’un Türkiye'nin en zengin ailelerinden olmasının önemi olmadığını işaret ederek adalet terzisinden bahseden Adalet Bakanı Akın Gürlek:
“Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.
Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.
Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
diye ekledi.
NE OLMUŞTU?
Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. Rahmi Koç'un burada fıkra anlatmıştı. Koç anlattığı fıkrada şu ifadelerde bulunmuştu: “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki, ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’”. Bu sözler oldukça tepki çekmişti.