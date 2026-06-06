Son Mühür- Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepki çekmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç’un sarf ettiği bu sözler üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında “Halkın Bir kesimini sosyal sınıf ırk din mezhep cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alelen aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifadelerine yer verildi.

Koç’a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi Aşağılayıcı bir söylem olduğunu ifadene eden Çelik şu çıkışı yaptı:

Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.

“'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.

Rahmi Koç’un Türkiye'nin en zengin ailelerinden olmasının önemi olmadığını işaret ederek adalet terzisinden bahseden Adalet Bakanı Akın Gürlek:

“Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."