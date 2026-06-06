Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız sürdürülen kıyı ve deniz temizliği faaliyetleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile Çevre Koruma Haftası kapsamında büyük bir iş birliğine sahne oldu.

TEMA Vakfı gönüllüleri, belediye ekiplerinin rutin temizlik mesaisine katılarak hem karada hem de denizde yürütülen çalışmaları yerinde deneyimleme şansı buldu. Gönüllüler, belediye personeliyle birlikte sahil şeridindeki atıkları topladı.

Çalışmaları tek tek yerinde gözlemlediler

Kıyıda yürütülen çöp toplama etkinliğinin ardından TEMA Vakfı gönüllüleri, Deniz Koruma Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla da bir araya geldi. Temizlik operasyonlarında kullanılan teknolojik ekipmanları inceleyen gönüllülere yürütülen projeler hakkında da bilgiler verildi. Programın bir sonraki durağında gönüllüler, İzmir Körfezi’nde aktif görev yapan Mavi 3 Deniz Süpürge Gemisi’ne konuk oldu. Deniz yüzeyindeki kirliliğin nasıl ortadan kaldırıldığını yerinde gözlemleyen gönüllülere, gemi mürettebatı yüzer atıkların toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm ve bertaraf etme süreçlerini de anlattı. Plastik ve ambalaj atıklarının teknolojik ekipmanlarla sudan arındırılma aşamalarını da yerinde gözlemleme şansı bulan TEMA üyelerine, deniz kirliliğini daha başlamadan önlemede bireysel duyarlılığın hayati rolü aktarıldı.