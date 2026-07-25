Son Mühür- “Mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım töreninde konuştu. YENİ Parti'nin kurulmasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu "Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım" dedi.

Lüks mahallelerde değil halkın yanında olmaları gerektinden bahseden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı hukuku adaleti anlatmak için.

Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev gencimiz var. Bu iktidarın temel ayıbıdır.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın.

Türkiye'nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün.”