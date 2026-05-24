Son Mühür- Sosyal medya üzerinden yaptığı çıkışlarla dikkat çeken avukat Bülent Yücetürk, Ankara Barosu yönetimine yönelik oldukça sert bir çağrıda bulundu.

Yaşanan son olayların meslek etiğine aykırı olduğunu dile getiren Yücetürk, özellikle bir ismin barodan uzaklaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Baro yönetimini göreve ve sorumluluk almaya davet ediyorum"

Mesleki onurun korunması kapsamında Yücetürk, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Barosu Yönetimine Çağrımdır! Bu vahşetin ve rezaletin yaşanmasına neden olan yazının altında imzası olan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik derhal barodan ihraç edilmelidir.

Hiçbir Ankara Barosu mensubu, mesleğin onurunu zedeleyen bu kişiyi baromuzda görmek istemez. Baro yönetimini göreve ve sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Baro yönetiminden yanıt bekleniyor

Şu ana kadar Ankara Barosu yönetiminden veya söz konusu isimden bu çağrıya dair herhangi bir yanıt gelmedi.