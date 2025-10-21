Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’de düzenlediği grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Kuzey Kıbrıs seçimleri, AK Parti’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiriler ve 'Aziz İhsan Aktaş iddianamesi' başta olmak üzere birçok konuya değindi.

Ümit Dikbayır CHP’ye katıldı

Toplantının başında Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılımı duyuruldu. Özel, Dikbayır’ı partinin “babaevine” katılmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Bağımsız Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, 27. ve 28. dönemde yaklaşık iki yıl bağımsız olarak görev yaptı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılmaya karar verdi. Kendisine ve değerli eşine hoş geldiniz diyoruz."

Dikbayır da rozet takımı sonrası yaptığı konuşmada, CHP’ye katılım sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Buraya çakıl taşı olmaya geldim” dedi.

Özel’den Kıbrıs seçimleri mesajı

Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçimleri değerlendirerek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi:

"Dünyaya Kuzey Kıbrıs’ı tanıyın diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı göstereceksiniz. Kimse Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi olarak görmesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve kendi halkının seçimini yapma hakkı vardır."

Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’ı kutlayarak, Kıbrıs’ta kazananın halk olduğunu vurguladı.

AK Partiye’ye ve Erdoğan’a sert eleştiriler

Özel, 'Aziz İhsan Aktaş iddianamesi' üzerinden AK Parti iktidarına sert sözlerle yüklendi:

"Milletin yakasından düş! Ya kanıtla ya özür dile, çek git. Belediyelerimize zulmetmeyi bırakın. Gelecekte yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız."

Özel, iddianamedeki delillerin yetersiz olduğunu belirterek, 578 sayfalık belgede somut kanıt yerine “duydum, düşünüyorum” ifadelerinin yer aldığını kaydetti. CHP lideri, tutuklu belediye başkanlarının derhal tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Türkiye’nin ekonomik sorunlarına ve bütçeye çağrı

Özel, ekonomik durum ve bütçe konularına da değindi:

"Türkiye gıda enflasyonunda dünyada birinci sırada. Erdoğan’a çağrım: Gel Meclis’e bütçeni savun. Muhalefeti dinle, milletin gözünün içine bak. Cesaretin varsa eleştirilere cevap ver, katlan, göster kendini."

Nadir toprak elementleri için kanun teklifi

CHP lideri, Türkiye’de nadir toprak elementlerinin devlet kontrolünde işletilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini canlı yayında imzaladı. Özel, Erdoğan’a yönelik çağrısında, kanun teklifinin yasalaşması için Meclis’e gelmesini istedi.

Gelecek etkinlikler

Özel, önümüzdeki pazar günü Eskişehir’de nadir toprak elementleri kanun teklifi kapsamında bir miting düzenleyeceklerini açıkladı.