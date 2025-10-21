Adana’da bir avukat, babasına hatalı bir şekilde yazılan 993 TL’lik park cezasına itiraz etti. Mahkeme, cezanın yetkisiz bir görevli tarafından kesildiğini belirterek iptal kararı verdi. Uzmanlar, kararın benzer durumlarda emsal oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Park cezası evde ortaya çıktı

Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde yaşayan Memiş Akça, aracını geçtiğimiz Eylül ayında park etti. Kısa süre sonra evine, “hatalı park” gerekçesiyle 993 TL tutarında bir idari para cezası tebliğ edildi. Olayı öğrenen Avukat Nazan Akça Subaşı, babasının adına durumu incelemeye aldı.

Tutanakta dikkat çeken detay

Subaşı’nın incelemesinde cezanın, trafik polisi olmayan bir genel kolluk görevlisi tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Avukat Subaşı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak iptal davası açtı.

Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Hakimlik, verdiği kararında “Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezaları yalnızca bu konuda eğitim almış ve yetkilendirilmiş trafik polisleri tarafından düzenlenebilir” ifadelerine yer verdi. Mahkeme, 993 TL’lik cezayı iptal ederek, kararın benzer olaylarda emsal teşkil edeceğini vurguladı.

Avukat Subaşı: “Her polis ceza yazamaz”

Kararı değerlendiren Avukat Subaşı, şunları söyledi: “Babam cezayı evine gelen tebligatla öğrendi. Fotoğraf veya tespit yok, sadece ceza yazılmıştı. Biz de itiraz ettik ve mahkeme haklı buldu. Bu karar, sokakta görev yapan her polisin ceza kesemeyeceğini net şekilde ortaya koyuyor.”

Subaşı, yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş trafik polislerinin cezaları düzenleyebileceğini belirterek, aksi durumlarda verilen cezaların iptal edilebileceğini kaydetti.

Vatandaşlara uyarı: “İtiraz edin”

Avukat Subaşı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Gerçekten trafik kuralı ihlali yapmadıysanız ve cezayı yazan kişi trafik polisi değilse, ‘genel kolluk trafik cezası yazamaz’ gerekçesiyle itiraz edin” dedi.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte, trafik cezalarında yetki sınırları yeniden gündeme gelirken, uygulamanın ülke genelinde emsal oluşturması bekleniyor.