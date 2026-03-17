CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını açıklayacağını duyurdu. Toplantı öncesinde Özel’in, AK Parti milletvekillerine kısa mesaj göndererek basın toplantısını izlemeye davet etmesi dikkat çekti. Basın toplantısı, İBB Davası’nın 6. gününe denk geldi.

"Demokrasi tarihinde darbeler ve yargı eleştirisi"

Özel, konuşmasında Türkiye’nin demokrasi tarihine değinerek şunları söyledi:

“Şimdi hem detaylarıyla hem somut kanıtlarıyla milletimizle paylaşmak üzere karşınızdayız. Bu ülke demokrasi tarihi boyunca çok darbeler gördü. Milletin iradesine yapılan her darbe demokrasimizi zayıflattı. Halkımızı fakirleştirdi. Ancak birileri bu süreçlerden kısa süreli olarak karlı çıktılar. Onları kendilerine kar saydılar. Ama tarih darbecileri değil darbenin mağdurlarını haklı gördü, haklı çıkardı.”

Özel, darbelerin ve kumpasların kısa vadede bazı aktörleri ödüllendirdiğini ancak uzun vadede milletin vicdanında mahkum olduğunu belirtti. “Bugün anlatacağım öykü, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbelerinde tutulan silahın, şimdi yargı tokmağına nasıl dönüştüğünün ispatıdır” dedi.

"CHP’nin yeniden ayağa kalkışı"

Kasım 2023’te başlayan süreçten bahseden Özel, partiye yönelik eleştirileri de dile getirdi:

“Hiç kimse hayal etmezken, birkaç ay öncesinde büyük bir seçim yenilgisinden çıkmış olan bir parti, yüzyıl önceki pratiğiyle, geleneğiyle düşmekten ayağa kalktı. Mücadele etmeye karar verdi. Öz eleştiri yaptı ve bu öz eleştirisi millet tarafından takdir gördü.”

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 47 yıl sonra yeniden birinci parti konumuna gelmesini vurguladı:

“Seçim akşamı, 47 yıl sonra milletin paralarıyla verdiği vergilerle ödediği bandrollerle yayın yapan TRT, 47 yıl sonra CHP’yi ekranda 1. parti olarak gördü. Çünkü milletin gönlünde 1. partiydi.”

"Erdoğan’ın siyasi rekabet enerjisi tükenmiş"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, “Sayın Erdoğan’ın bu gidişi engelleyemezsin dediği süreç başlamıştı ve durmayacaktı. Kazanmak, devlet gücüyle kazanmak kolaydı; fakat bu sefer kendisini yenenlere normal yollarla mücadele edecek takati kalmamıştı” dedi.

AK Parti milletvekillerine özel davet

Özel, toplantıyı AK Parti milletvekillerine özel olarak izlemeleri için SMS ile duyurduğunu açıkladı:

“Ben bugün o grubun, partinin erdemliler hareketi diye yola çıkan kurucularının duydukları karşısında ne yapacaklarını merak ediyorum. Bu yüzden onları toplantıyı izlemeye davet ettim.”

"Yargıda çeteleşme ve sivil darbe iddiası"

Özel, yargı sistemi ve bazı operasyonlarla ilgili şunları kaydetti:

“AK Parti Yargı Kolları, Ak Toroslar çetesine dönüştü. Verilen siyasi talimatlara uygun olarak bir darbe planını adım adım işlettiler. 30 Ekim’de Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı, Beşiktaş operasyonları gerçekleşti, 19 Mart 2025’te ise ülkeye bir sivil darbe yaşatıldı.”

Özel, ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir öğrencinin diplomalarının iptal edilmeye çalışıldığı iddiasına da değindi:

“Üniversiteye birçok yazı yazdılar, dekanları istifa ettirdiler ve diplomayı iptal ettirdiler. Aynı saatlerde ise terör soruşturmaları yürütüldü.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmalara ilişkin iddialarını sürdürerek, “Her darbenin bir bildirisi okunurdu… 560 milyarlık yolsuzluk diye TRT söyledi” dedi. Özel, söz konusu iddiaların kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla servis edildiğini öne sürerek, “Şimdi TRT oradan yayın yapıyor ama ‘560 milyarlık yolsuzluk davası başladı’ diyemiyor” ifadelerini kullandı.

Başsavcı ve bilirkişi iddiaları

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in meslek geçmişine değinerek, bazı bilirkişi atamalarıyla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu. “8 bin bilirkişi arasından aynı kişinin 15 kez kurayla çıkması” ifadesini kullanan Özel, farklı dosyalarda benzer raporların hazırlandığını ileri sürdü.

Özel, geçmiş davalara atıfta bulunarak, “Verdiği kararlar önce Anayasa Mahkemesi, sonra AİHM tarafından bozuldu” diye konuştu. Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen kararları örnek gösteren Özel, bu süreçlerin yargı tartışmalarını derinleştirdiğini savundu.

"2 milyon dolar verirsen seni çıkaracağız" iddiası

Özel, bazı tutuklulara yönelik para karşılığı serbest bırakılma teklifleri yapıldığı iddiasını da gündeme taşıdı. “2 milyon dolar verirsen seni buradan çıkaracağız” şeklinde tekliflerde bulunulduğunu öne süren Özel, bu iddialarla ilgili kayıt ve belgelerin bulunduğunu belirtti.

Gizli tanık ve kopya ifade iddiası

Soruşturmalarda kullanılan gizli tanık ifadelerine de değinen Özel, “Gizli tanıkların ifadeleri kopyala yapıştır olmuş” diyerek, aynı ifadelerin farklı kişiler üzerinden yeniden kullanıldığını ileri sürdü.

Özel, bazı hakim ve savcıların kararları nedeniyle görev yerlerinin değiştirildiğini iddia ederek, “Talimata uyanlar ödüllendirildi, uymayanlar sürüldü” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki bazı davalara bakan hakimlerin farklı illere gönderildiğini öne sürdü.

Konuşmasının devamında Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddialarını sıralayan Özel, farklı illerde çok sayıda taşınmaz bulunduğunu ileri sürdü. “Toplam 12 mülk, 4 satılan konut ve yaklaşık 452 milyon liralık bir büyüklük” ifadelerini kullanan Özel, bu varlıkların kamu görevi gelirleriyle açıklanamayacağını iddia etti.

Özel ayrıca, “19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış” diyerek söz konusu mal varlığını eleştirdi.

Özel, "Birinci tapu. İstanbul Beykoz Çavuşpaşa Mesa Ormanında villa. Dedeoğlu mevki parsel numara 10, pafta 3, havuzu var, orman içi, ID numarası orada. Ortalama değeri 85.000.000 lira

Tapu 4. Avcılar Firuzköy 648 ada 5 parsel Isparta Kura bizim evler projesi. Ortalama fiyat 15.500.000. Tapu 5. Tapu 5. Tuzla Merkez 7579 ada 1 parsel Tuzla Marine City 2. etap adres. ID numarası yukarıda. 1. etap emsali konutların ortalama değeri 10.000.000.

Tapu 6. İstanbul'dan ayrılıyoruz. Ankara Çankaya. 26.054 ada 42 parsel Park Joven sitesinde ev. 360 derece Ankara manzaralı diye satılıyor.

Değeri 35.500.000. Tapu 7. Lodumlu, bu Ankara'da bilinen bu husus, Lodumlu'yu mu söyleyeceksin abi diyorlardı. Lodumlu Beytepe Mahallesi VIP Tower Beytepe Projesi 28.958 ada 1 parsel. Ortalama konut değeri 25.000.000. Tapu 8. Çankaya Lodumlu Beytepe Mahal Ankara'da 29.000 ada 3 parsel. Mahal Ankara'dan alınmış 17.500.000.

Tapu 9. Çankaya Lodumlu Beytepe Mira Residans 28.559 ada 1. parsel. Ortalama değeri 23.000.000. Tapu 10. İzmir Konak Halkapınar'da 8.500 ada 1. parsel. Yine Mahal. Mahal Bomonti. Bir önceki Ankara Mahal'di, bu İzmir Mahal Bomonti.

Daire değeri 27.000.000. Tapu pardon ha. Aynısından bir tane daha. Tapu 10 ve 11. İzmir Konak'ta Mahal'de bir tane 27.000.000. 11 aynı projeden bir daire daha. Bunun da değeri 27.000.000. 12. tapu. 3 büyük kentte 11 taşınmaz tapusu yetmezmiş gibi deniz gören bir arsa. Çanakkale Gelibolu'da Bayır Mahallesi'nde Değirmenaltı mevkiinde 329 ada 6 parselde 500 m² ada emsalsiz deniz boğaz manzarası. Edinilişi 7.500. Paha biçilmez bir arsa.

Önce bir hepsini görelim. Bunlar eldeki tapular arkadaşlar. Devam edelim. 4 tane bu konular konuşulmaya başladığından beri ele çıkarılan bakan olduktan sonra başka çıkan varsa onu da buraya dahil edeceksiniz. Birazdan bir toplam icmale geleceğim.

SATTIĞI KONUTLARI DA AÇIKLADI

Satılan mülk ID numarası burada. Bunu girdiğinizde Akın Gürlek'in İstanbul'da Esenyurt'ta Çınar Mahallesi'nde Liv Rezidans'ta 285 ada 7 parsel numarasında dairesini 7.750.000'ye sattığını, 2. satılan mülk bu ID numarasıyla Halkalı'da Tema İstanbul konutlarındaki konutu 43.500.000'ye sattığını, satılan mülk 3 Üsküdar Altunizade'de Acıbadem Konutları'nda 47.500.000'ye bir konut daha sattığını, tapu 4 satılan mülkler 4 Ankara Çankaya Beytepe'ye, Beytepe arası da ada numarası belli. 29.357'de 27.750'ye bir taşınmaz daha sattığını, satılanları görelim dördünü birden. Bunlar da satılanlar. Toplam icmale gelelim. Arkadaşlar, elde 12 mülk var. Değeri 325.000.000 ortalama değer.

Satılan 4 konut var. Değeri 126.000.000. Toplam 452.000.000'lık gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Hesapta bir kuruş kenarda para yoksa toplam gayrimenkuller ve satılan gayrimenkullerin değeri 452.000.000. 19 yıl boyunca bütün maaşlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak alınan Türkiye'deki en yüksek maaştan alsa biriktirse bir ekmek almasa bir ekmek almasa, 1 kWh saat elektrik parası ödemese bir şişe suyu alıp içmese toplam maaşları ₺45.000.000, toplam gelir ₺452.000.000. 19 aylık yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. Bir başka deyişle 10 hakim ve savcı 19 yıl çalışsalar bütün parayı birleştirseler bunların hepsini aynı anda alıyorlar. Bitmedi. Aktivizm devam ediyor. Konut aktivizmi. Senfoni Etiler boğaz manzaralı, muhteşem bir yer. Satış fiyatı 95.542.000 alıcı Ad soyad Akın Gürlek TC numarası ve bütün her şey bununla ilgili satış sözleşmesi ele geçip bununla ilgili işlem yapıldığı anda bu satın almayı durdurdular.

Ancak Emlak Konut'un resmi kayıtlarında ön satış satış bedeli kime satılacağı, hangi daireye kadar belli, altı kendisi tarafından paraflı bu durdu. Bu işlemi biz bu işlerin üzerinde gittik diye durdu. Belki eldeki 125.000.000 buraya bağlanacaktı. Bilinmiyor. Ama 95.000.000'lık Senfoni Etiler'de de böyle bir mesele var." diye ekledi.