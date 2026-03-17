Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “sosyal deney” adı altında paylaşılan ve kadınları hedef alan içeriklere karşı harekete geçti.

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen görüntüler içeren videolar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

“Sosyal deney” adı altında taciz iddiası

Soruşturma, sosyal medya platformlarında yayılan bazı videolar üzerine başlatıldı. İncelemelerde, “sosyal deney” kılıfı altında hazırlanan içeriklerde kadınlara yönelik taciz eylemlerinin sıradan ve kabul edilebilir bir davranış gibi sunulduğu tespit edildi.

Savcılık, söz konusu paylaşımların kadın onurunu zedelediğini ve toplumda ciddi rahatsızlık yarattığını belirtti.

“Sosyal Mühendis Akademi” içerikleri mercek altında

Soruşturma kapsamında özellikle “Sosyal Mühendis Akademi” adıyla paylaşılan içerikler dikkat çekti. Bu hesaplar üzerinden yayılan videolarda, kadınlara yönelik uygunsuz davranışların normalleştirildiği ve geniş kitlelere ulaştırıldığı belirlendi.

İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon

Yürütülen çalışmalar sonucunda, videolarda yer aldığı belirlenen Yasin H. ve U.U., İstanbul’daki adreslerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Söz konusu içerikleri sosyal medyada yayan ve “Testo Taylan” adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli’de yakalandı.

Dijital materyallere el konuldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Telefon, bilgisayar ve çeşitli veri depolama cihazlarına incelenmek üzere el konuldu.

İki ayrı suçtan soruşturma derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.