Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa’da geçtiğimiz dönemlerde yaşanan ve ilçede büyük tartışmalara neden olan ‘kaçak yapı’ krizi bir kez daha alevlendi. Tartışmaların başladığı dönem Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcısı olan şimdinin ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in, eşi Esin Türkmen üzerine kayıtlı ‘kaçak’ olduğu ileri sürülen depo geçtiğimiz döneme damgasını vurmuştu.

Aradan geçen onca zamana, iptal edilen belgelere ve bakanlık talimatlarına rağmen hala yıkılmadığı görülen yapı ilçede dikkatleri üzerine topladı.

İki yıl önce soruşturma izni verilmişti

Söz konusu olayla ilgili 2024 yılının şubat ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkmen dışında dönemin Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Fen İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özdemir ve Fen İşleri Müdür Vekili Fikri Çiçek hakkında da soruşturma izni vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler sonrası yapının imar barışı kriterlerine uymadığı ve 7 Ağustos 2018’den sonra inşa edildiği kesinleşirken yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hakkında "yalan beyan" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan tesis için belediyeye "bir an önce yıkın" talimatı da verilmişti. Ancak gelinen noktada, tarım alanı üzerinde yükselen kaçak yapının hala faal olması tepkilere neden oldu.

Dönemin encümen üyesi: Cezayı biz kestik

Geçtiğimiz dönem Belediye Encümeninde de görev yapan Meclis üyesi Canip Han, mevcut duruma sert tepki gösterdi. Han, "Oraya geçen dönem cezayı biz kestik. Ceza verilirken yıkım kararı da verilir ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Kemalpaşa’da yıkılması gereken ve yıkılmayı bekleyen binlerce yapı var. Fakat buranın özelliği şu: Bu alan belediyede bir yöneticiye ait; o gün belediye başkan yardımcısıydı ve imar ona bağlıydı, şimdi ise belediye başkanı. Başkan Türkmen ‘Ben burayı yıkacağım’ demişti fakat yıkmadı. Bir belediye başkanı yıkım kararı verilen kendi binasını yıkmadıysa diğer binaları nasıl yıkacak? Burasının doğalgaz sınırları içinde kaldığını biliyorum. Ayrıca alan tarım alanı. Depo yapılabilmesi için de bir izin süreci var. Bu yerle ilgili izin kesinlikle alınmadı. Bir dönem ‘İmar barışı’ denildi ama şartlar uygun olmadığı için iptal edildi. İzin olmadan yapılan bir yere yapı yapıldı, ceza kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Ancak hala yıkım olmadı… Sen bir belediye başkanı olarak kaçak yapını yıkmazsan yapılacak yeni kaçak yapılara nasıl engel olacak, mevcut kaçak yapıları nasıl yıkacaksın?" sorusunu yöneltti.

‘Bir dönem söküldü, sonra yeniden yapıldı’

Daha önce söz konusu yapı hakkında doğalgaz boru hattına yakınlığı üzerinden çeşitli iddialar da gündeme gelmişti. Tarım alanı statüsündeki arazide izinsiz şekilde yükselen betonarme yapının hem yasal hem de güvenlik açısından büyük risk taşıdığı ileri sürülürken yerel kaynaklar, yapının bir dönem sembolik olarak söküldüğünü ancak kısa süre sonra duvar ve çatısının yeniden inşa edilerek eski haline getirildiğini de iddia ediyor.