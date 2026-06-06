Son Mühür - Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti davasında yargılanan Nevzat Bahtiyar ile Güran ailesinin yakınları arasında çıkan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

6 kişi yaralandı

Soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklendiği belirtilen 4 çocuğun da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Çıkan kavgada 17 yaşındaki M.A.K. ve F.K. ile 14 yaşındaki F.K.’nin yanı sıra R.K. (59), V.B. (48) ve H.B. (21) darp sonucu yaralandı.

Narin Güran davası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Cinayetle ilgili davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, “çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada “suç delillerini yok etme ve gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Daha sonra dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yüksel, Enes ve Salim Güran hakkındaki cezaları onayladı. Ancak Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza bozularak dosyanın “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçlaması kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Yeniden görülen davada mahkeme, Nevzat Bahtiyar’a “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.