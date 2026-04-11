Son Mühür - ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ile Washington, Pakistan’da kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı.

ABD kanalı NewsNation’a göre Donald Trump, müzakerelerin başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “İslamabad’da görüşmeler başladı. Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz Boğazı’nı açacak” dedi. Trump, görüşmelerin olumlu ilerlememesi halinde harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulayarak, “İran’ın niyetini yakında anlarız” ifadelerini kullandı.

Müzakereler sürüyor

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistanlı aracılar üzerinden başladığını belirtti. Tarafların, İslamabad’daki bir otelde doğrudan temas öncesinde “aradaki sorunları çözmek” amacıyla Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı görüştüğü ifade edildi.

Kaynaklardan biri ise, “İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu an söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililerle görüşüyorlar” dedi.

İran'ın şartları neler?

İran, görüşmelerde topraklarına yönelik yeni bir saldırının olmayacağına dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesiyle birlikte tazminat ile Hürmüz Boğazı için yeni bir geçiş protokolü oluşturulmasını şart olarak öne sürüyor.

Ateşkesin ardından Donald Trump, İran’ın 10 maddelik teklifini “mantıklı ve görüşülebilir” olarak değerlendirirken, JD Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü bu talepleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Tahran ile Washington’un geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için müzakere masasına oturduğu süreçte, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve taraflar arasındaki taleplerin büyük ölçüde farklı olması, görüşmelerin kırılganlığını artırıyor.