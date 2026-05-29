Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de Türk bandralı gemilere gerçekleşen saldırı ihtimalini değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Türk bayraklı bir geminin hedef alınmayacağının garantisi yok

Yayınladığı açıklamasında Türk bayraklı gemilerin saldırıya uğraşmayacağının garantisinin olmadığını aktaran CHP'li Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye’nin, Münhasır Ekonomik Bölgesinde, 24 saat içerisinde değişik bayraklı üç tankere yapılan saldırı seyrüsefer serbestisi ve Deniz Hukukunda yer alan harpte bile muharip olmayanların korunması temel ilke ve prensiplerine aykırıdır.

Gelişmeler doğrudan Türkiye Cumhuriyetinin güvenilirliği ve saygınlığının yanı sıra ulusal hak ve menfaatlerini zedeleyici niteliktedir. Türk bayraklı / bağlantılı bir geminin hedef alınmayacağının garantisi yoktur." diye konuştu.

"Türk Bahriye’si uygun planlama ile buna muktedirdir"

Son olarak, konuyla ilgili gerekli diplomatik adımların atılması gerektiğini hatırlatan CHP'li Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda gerekli diplomatik girişimler ivedilikle yapılmalıdır.

Daha önce yaptığımız uyarılara dijital besleme ve trollerle cevap verilmesi yerine, gerekli önleyici fiili tedbirler alınmalıdır. Son derece eğitimli personeli ve gelişmiş kabiliyetleri ile Türk Bahriye’si uygun planlama ile buna muktedirdir."