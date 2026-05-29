Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma sistemi hakkında dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişlettiklerinin müjdesini veren Bakan Gürlek, yargılamada hız, maliyet ve tasarrufa dikkati çekti.

“Bölge adliye mahkemelerinde de…”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletiyoruz. Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor; hâkimlerimizin bu yönteme re’sen karar verebilmesinin önünü açıyoruz" mesajı verdi.

“Daha etkin ve verimli bir işleyiş”

Hastanelerde yürütülen işlemlerin de Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda bu kapsama dahil edileceğinin bilgisini veren Bakan Gürlek, “Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor; yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla; adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.