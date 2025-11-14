Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün (14 Kasım 2025) öğle saatlerinde Akdeniz'de orta şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın popüler tatil destinasyonlarından Datça ilçesinin oldukça açıklarında gerçekleşti.

Depremin merkezi ve saati

AFAD verilerine göre deprem, saat 14:01:08 TSİ itibarıyla Akdeniz'de, Datça'ya yaklaşık 250.93 kilometre mesafede, açık denizde meydana geldi. Sarsıntının koordinatları 34.50139 Kuzey Enlemi ve 26.77028 Doğu Boylamı olarak belirlendi.

4.0 büyüklüğündeki bu depremin odak noktasının sığ olması dikkat çekti. Depremin derinliği, yerin sadece 6.75 kilometre altı olarak ölçüldü. Genel olarak sığ depremler, karaya yakın olmaları durumunda yüzeyde daha fazla hissedilebilmektedir; ancak bu sarsıntının Datça kıyılarına olan uzaklığı nedeniyle bölgede ciddi bir olumsuzluğa yol açması beklenmiyor.

Bölgede son durum ve yetkililerin açıklamaları

Meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla hem Datça'da hem de çevre illerde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiştir. AFAD ve ilgili yerel yönetim birimleri, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Yetkililer, vatandaşların paniğe kapılmaması ve resmi kaynaklar dışında yayılan asılsız bilgilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Sarsıntının büyüklüğü ve uzaklığı göz önüne alındığında, herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.