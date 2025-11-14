Son Mühür - “TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar?” ve “TOKİ başvuru ödemesi hangi tarihte yapılır?” soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. TOKİ’nin ödeme takvimine dair ayrıntılar ise haberimizde okuyucularla paylaşılıyor.

TOKİ taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut” projesinde taksit ödemeleri, hak sahibi ile sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlıyor. Taksitlerin ne zaman başlayacağı konusu, başvuru yapan vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

Yetkililer, ödeme planının sözleşme süreciyle birlikte netleştiğini ve hak sahiplerinin sözleşmeyi imzaladıktan sonraki ay ödemelere başladığını belirtiyor. Ayrıca sosyal konut projelerinde taksit tutarları, memur maaş artışlarına paralel olarak yılda iki kez güncelleniyor. Bu kapsamda Ocak ve Temmuz aylarında, önceki altı aylık dönemin memur maaş artış oranı dikkate alınarak taksitlerde düzenlemeye gidiliyor. Bu uygulama, ekonomik şartlara uyum sağlanması amacıyla düzenli şekilde sürdürülüyor.

Hak sahipliği aşamaları, proje sürecine dair gelişmeler ve ödeme planlarına ilişkin bilgiler TOKİ’nin resmi internet sitesinde düzenli olarak paylaşılmaktadır. Güncel duyurulara erişebilmek için vatandaşların TOKİ tarafından yapılan açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Bu doğrultuda, taksitlerin hangi tarihte başlayacağı her proje özelinde ayrıca ilan ediliyor. 500 Bin Sosyal Konut başvuru ücreti TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda ödenmesi gereken 5.000 TL’lik başvuru ücreti sürecin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Başvurular tamamlandıktan sonra bankalar, başvuru sahipleri adına bir hesap açarak hesap bilgilerini SMS yoluyla iletiyor. Vatandaşların bu bildirimi aldıktan sonra üç gün içinde söz konusu hesaba 5.000 TL’yi EFT, havale veya ATM üzerinden yatırmaları gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığında başvuru otomatik olarak geçersiz sayılıyor. Kura çekimlerinin ardından hak sahibi olamayan başvuru sahiplerine, yatırdıkları ücret bankalar aracılığıyla geri ödeniyor. Bu uygulama, başvuru sürecinin eksiksiz şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşıyor.