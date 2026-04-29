İzmir'in en iyi kamp alanları, ilkbaharın bitişiyle birlikte doğaseverlerin gündemine giriyor. Şehir merkezine 1 saatten birkaç saate uzanan mesafelerde Çeşme, Karaburun, Foça, Urla, Seferihisar ve Dikili hattı boyunca onlarca seçenek bulmak mümkün. Bazıları tamamen bakir koylar, bazıları ise mutfak, duş, elektrik gibi tüm tesislerin sunulduğu glamping noktaları.

Çeşme bölgesindeki en iyi kamp alanları

Listenin başında Pırlanta Plajı geliyor. Çeşme merkezine 9 kilometre uzaklıktaki halk plajında ücretsiz çadır kampı yapılabiliyor; karavan kampına ise izin verilmiyor. Yan tarafındaki işletmenin duş ve tuvalet imkanlarından düşük bir ücretle yararlanmak mümkün. Kleopatra Koyu da Alaçatı sınırlarında, sarp kayalıklarla çevrili rüzgarsız yapısıyla öne çıkıyor. Tesis sıfır olduğu için tüm ihtiyaçların önceden hazırlanması şart. Delikli Koy ise gençlerin tercih ettiği üç farklı noktasıyla yaz aylarında oldukça hareketli. Daha konforlu seçenek arayanlar için Tanay Tabiat Parkı, elektrik ve mutfak dahil tam donanımlı tesise sahip.

Karaburun ve Urla hattındaki kamp seçenekleri

Karaburun'un Hamzabükü Koyu, deneyimli kampçılar için önerilen, tamamen bakir bir nokta. Rüzgarlı yapısı su sporlarına uygun, ancak çevresinde hiçbir işletme bulunmuyor. Dolungaz Koyu da benzer bir profile sahip, denize sıfır konumu ve geniş alanıyla dikkat çekiyor. Lüks tarafa geçenler için Mordoğan'daki Morperest Glamping, klima, sıcak su ve buzdolabıyla donatılmış çadırlarda otel konforu sunuyor. Maki Boyabağı Camping ise İnecik'te bungalov ve çadır seçenekleriyle hizmet veriyor.

Foça, Seferihisar ve Dikili tarafında neler var?

Foça'da İngiliz Burnu, ilçe merkezine 5 dakika uzaklıkta gün batımı manzarasıyla bilinen bir nokta. Tesis bulunmadığı için hazırlıklı gitmek gerekiyor. Çanak Koyu da merkeze 2,5 kilometre mesafede, ücretsiz kamp imkanı veriyor. Foça Belediyesi'nin işlettiği Kumburnu Plajı Mavi Bayraklı plajıyla karavan ve çadır kampçılarını ağırlıyor.

Seferihisar'ın Sığacık bölgesindeki Teos Orman Parkı, antik kente yakınlığıyla tarih ve doğayı birleştiriyor. Dikili'nin Bademli mevkisindeki Pissa Koyu ise zeytinlik arazi içinde 10 dönümlük özel kamp alanı sunuyor. Her noktada deneyim seviyesine göre tercih yapmak mümkün.