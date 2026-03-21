Mersin ve Antalya’yı birbirine bağlayan ana güzergahta, Aydıncık ilçesi yakınlarında etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı felç etti. Bölgedeki tüneller mevkiinde suların toprağı yumuşatmasıyla gerçekleşen heyelan, karayolunun her iki istikamette de tamamen kapanmasına yol açtı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığını o sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine düştü. Talihsiz kazada araç ağır hasar alırken, içerisindeki bir kişi hafif yaralarla kurtuldu.

Geniş çaplı güvenlik önlemi alındı

Olayın hemen ardından bölgeye intikal eden jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Heyelan nedeniyle ulaşımın durduğu noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor.

Yetkililer, bölgede yağışların sürmesi sebebiyle yeni toprak kaymalarının yaşanabileceği konusunda sürücüleri sert bir dille uyardı. Güzergahı kullanmak zorunda olanların son derece tedbirli olması istenirken, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.