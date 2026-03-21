Bayram dönemlerinde genellikle diziler ara verse de Gönül Dağı bu gelenek dışına çıkarak 21 Mart Cumartesi akşamı yepyeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 210. bölüm fragman detayları ve TRT 1 yayın akışı.

Gönül Dağı bu akşam var mı?

Gönül Dağı 21 Mart 2026 Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizi, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Bayram haftasında yeni bölümle ekrana gelen nadir yapımlardan biri olan Gönül Dağı, sadık izleyici kitlesini bu akşam da ekran başına toplayacak.

Gönül Dağı 210. bölümde neler olacak?

Yeni bölümde Gedelli kasabasında Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Amcaoğulları ağıla sığınan gizemli bir çiftle karşılaşınca işler karışacak. Yıldırım nikahıyla evlenmek isteyen gençlerin düşman köylerin çocukları olduğu ortaya çıkınca gerilim tırmanacak. Amcaoğulları bu zorlu durumda nasıl bir yol izleyecek?

Diğer yandan Esra'nın annesinin kasabaya beklenmedik ziyareti, Esra ile Tekin arasındaki ilişkiye yeni bir kriz getirecek. Ramazan Mete ise bayramda babasının yanında olamamasına derin üzüntü duyacak. Amcaoğullarının küçük Mete'yi teselli etme çabası bölümün duygusal anlarına sahne olacak.

21 Mart TRT 1 yayın akışı

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gönül Dağı (yeni bölüm)

00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Bayramda hangi diziler yeni bölümle ekranda?

Ramazan Bayramı süresince pek çok kanal dizilerin yerine film maratonu ve özel programlar tercih etti. Bayramın ilk günü olan Cuma akşamı Show TV'de Aile Arasında, NOW'da Recep İvedik 3, ATV'de Bayramlık gibi filmler yayınlandı. Ancak TRT 1'in en uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı, bayram tatilinde de ara vermeden devam eden yapımlar arasında yerini aldı.

Dizinin 210. bölümü, bayram temasıyla özel bir hikaye kurgusuyla izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 209. bölüm reytinglerde üst sıralarda yer almıştı. Bu akşamki bayram özel bölümünün de yüksek izlenme oranlarına ulaşması bekleniyor.