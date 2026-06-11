Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına dair para politikası hamleleriyle ekonomi gündeminin odağındaki yerini koruyor.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında verilen kararlar, enflasyonla mücadele dahilinde yapılan sıkı para politikasının kısa vadede sürdürüleceğini belirtiyor.
Piyasalar ise yeni döneme dair yol haritasını, faiz politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri kapsamında tekrar değerlendirmeye başladı.
Ekonomistlerin faiz beklentileri ne şekildeydi?
AA Finans’ın, TCMB’nin 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketinde yer alan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı şeklinde oldu.
Geçtiğimiz ay ne olmuştu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz ay verdiği kararla faiz kararını 37'de sabit bırakmıştı. Gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit bırakmıştı.
Faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında beklentilere paralel olarak faiz kararını 37'de sabit bıraktı. Gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 40 seviyesinde açıkladı.