Son Mühür- Türkiye siyasette CHP'de yaşanan parti içi kavgaları, ekonomide ise Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'daki yatırımını askıya almasını konuşuyor.

1 milyar dolarlık yatırımla kentte 20 bin kişilik istihdam yaratma hayalleri kurduran Çinli şirketin, yatırımını Macaristan'daki fabrikasına kaydıracağını duyurmasının ardından başlayan tartışmalar hız kesmiyor.

Yıllık 150 bin araç üreteceği umuduyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 160 hektarlık arazinin tahsis edildiği BYD, yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen verilen teşvikler sayesinde yaklaşık 700 milyon dolarlık ek avantaj sağladığı konuşulmuştu.



Manisa OSB'ye göre devlet o parayı bırakmaz...



Çinli BYD firmasına ev sahipliği yapma umudu kesintiye uğrayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, geçtiğimiz Ocak ayında BYD'nin yatırımdan vazgeçmesi halinde faturasını ödemek zorunda olduğunu hatırlatmıştı.



Türek açıklamasında,

"Bugün BYD o fabrikayı yapmasa bu devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda. Yani öyle 'bir kandırıp da ben onu aldım, bunu yedim de bizi kazıkladı da bilmem ne' öyle bir şey yok. Bu işin başındaki bakanımız olsun, bakan yardımcılarımız olsun son derece kafası çalışan, son derece iyi eğitimli, son derece akıllı arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı devrede...



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, firma ile yapılan yatırım anlaşması, anlaşmadaki koşullar, firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatlar geçerliliğini koruyor

Bakanlık tarafından tüm süreçlerin resmi usullere uygun şekilde yürütülmeye devam ettiği belirtildi.

Firma nezdinde takibe devam...



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan,

''Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, söz konusu yatırıma ilişkin olarak ilgili firma ile yürütülen görüşmeleri sürecin başlangıcından bu yana bizzat yürütmüş olup, ilgili firma nezdinde takibini yapmaktadır'' hatırlatmasında bulundu.



450 milyon dolarlık İGV kaybı var...



2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar md. 11 — taahhüt ihlalinde belgeye bağlı destekler gecikme zammıyla geri alınır.

Bu, BYD'den alınmayan yüzde 40'lık İGV nedeniyle en az 450 milyon dolarlık İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınması gerektiği anlamına geliyor.

BYD'nin ilave avantajlardan faydalanarak Türkiye'de 40 bin araç sattığı belirtiliyor.

