Son Mühür- CHP’de sabah saatlerinde TBMM kapılarına kadar dayanan ve arbedeye dönüşen "çift kürsü" krizi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dakika açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Özgür Özel’in "Kürsüyü atanmış birine teslim etmem, meclis grubunda ben konuşacağım" çıkışının ardından Ankara’da tansiyon yükselmişti. Beklenen hamle nihayet geldi. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki gerilimi tırmandırmamak adına sürpriz bir adımla grup toplantısı için adresi değiştirdi.

Kılıçdaroğlu, iddiaları doğrulayarak Meclis'teki toplantıya katılmayacağını açıkladı. Ancak mücadeleden çekilmedi. Kendisine bağlı kitleleri saat 14.00’te CHP Genel Merkez binasına, yani "Baba Ocağına" çağırdı.

"Halk ayaklanması çığırtkanlığı yapıyorlar"

Meclis kapılarında çevik kuvvet ablukası sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir yazılı açıklama yayınlandı. Mahkeme salonlarındaki sert üslubunu sürdüren Kılıçdaroğlu, parti içi yarışı bir "iç karışıklık" projesine dönüştürmek isteyen odakları hedef aldı.

Özgür Özel kanadının adımlarına ve Meclis önündeki slogan savaşlarına gönderme yapan ve Mansur Yavaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına cevaben paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:

Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.

Biz biriz ve birlikteyiz."

Mansur Yavaş ne demişti?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi;

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

