Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası iki başlı görüntü veren CHP, tarihinin en ilginç grup toplantısına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Genel Başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Grup Başkanı sıfatıyla Özgür Özel'in kürsüye çıkma yönündeki itirazı iki tarafın taraftarlarını Meclis kapısı önünde karşı karşıya getirdiği dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tansiyonun düşmesini amaçlayan bir mesaj geldi.

Sahip olduğunuz tecrübeyle...



''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavaş,

''Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.



Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.'' mesajı verdi.