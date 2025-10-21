Son Mühür- Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar lehine haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Dört sanık yeniden hakim karşısındaydı

Bugün görülen duruşmada, olaya karıştıkları belirlenen dört sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Dava kapsamında iki sanık "çocuğa karşı kasten öldürme", diğer iki sanık ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçlamalarıyla yargılandı.

Olay nasıl gerçekleşmişti?

Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışmaya girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi ve grup dağıldı. Ancak Minguzzi daha sonra alışveriş yapmak için pazar yerine gitti.

Pazarda dolaştığı sırada, tartıştığı gruptan olduğu iddia edilen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O an yanında bulunan diğer sanık U.B. ise yere düşen gence tekme attı. Ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı ancak 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.