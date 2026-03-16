Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen rüşvet ve irtikap soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Günel’in yanı sıra Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep ile iş insanları Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılık, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında “rüşvet almak” suçlaması yöneltti.

Üç isim hakkında “rüşvete iştirak” iddiası

Soruşturma kapsamında belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, Kuşadasıspor eski Kulüp Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal hakkında ise “rüşvet suçuna iştirak” iddiasıyla işlem yapıldı.

Savcılık, bu üç şüpheli için de tutuklama talebinde bulundu.

Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan değerlendirme sonrası Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, şehir plancısı Meral Celep, iş insanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın tutuklanmasına karar verildi.

Bir şüpheli adli kontrolle serbest

Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ve dosyayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.