Orta Doğu’da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail’in kuzeyindeki Nahariya kenti roket saldırısıyla sarsıldı. Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir roket yerleşim alanına isabet etti.

İlk belirlemelere göre saldırı sırasında 3 kişi yaralanırken, olay bölgede büyük paniğe neden oldu.

Roketin isabet ettiği binada yangın çıktı

Roketin düşmesiyle birlikte bir binada yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Sağlık ekipleri ise yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların tedavi için hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail ordusundan açıklama geldi

Saldırının ardından İsrail ordusu olayla ilgili açıklama yaptı. İlk değerlendirmelerde bölgeye düşen cismin bir hava savunma sistemine ait olabileceğine yönelik iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Ordu yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda bölgeye düşen cismin Hizbullah tarafından atılan bir roket olduğunu açıkladı.

Bölgede gerilim sürüyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken Hizbullah da roket ve insansız hava araçlarıyla İsrail’i hedef almaya devam ediyor. Karşılıklı saldırılar nedeniyle İsrail’in kuzeyi ile Lübnan sınır hattında gerilim giderek tırmanıyor.