Yılın ilk altı aylık döneminde 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan tavan miktar, temmuz ayındaki enflasyon farkı ve memur zammıyla güncellendi. İşverenlerin işçiye ödeyeceği en yüksek yıllık tazminat sınırını çizen bu yeni rakam, yıl sonuna kadar geçerli olacak. Sadece tazminatlar değil; yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve bedelli askerlik gibi memur katsayısına endeksli birçok sosyal kalemde de yeni hesaplamalar devreye girdi.

2026 TEMMUZ DÖNEMİ YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran enflasyonunu açıklamasıyla memur maaş katsayısı yüzde 13,52 oranında arttı. Bu oranla birlikte 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt kıdem tazminatı tavanı 73 bin 723 lira 35 kuruşa çıktı. Çalışanların emeklilik, işten çıkarılma veya haklı sebeple sözleşme feshi durumlarında alacağı en yüksek yıllık tazminat bedeli artık bu rakam üzerinden değerlendirilecek.

MEMUR MAAŞ KATSAYISIYLA BİRLİKTE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞTİ?

Temmuz ayında kesinleşen zam oranları, maaşların dışında katsayıya bağlı diğer sosyal ve mali hakları da yeniden şekillendirdi. Kıdem tazminatı tavanı artarken; 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve çeşitli sosyal destek ödemelerinin tutarları yükseldi. Bedelli askerlik ücreti de bu zam döneminde güncellenen kalemler arasına katıldı.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR, ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işverene bağlı olarak aralıksız en az bir tam yıl çalışması gerekiyor. Bu süreyi doldurup işten çıkarılan, emekli olan ya da kanunların tanıdığı haklı nedenlerle işi bırakan işçiler toplu tazminat alıyor.

Tazminat hesabı işçinin aldığı son brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu ücret sadece maaşı değil; yol, yemek, ikramiye gibi çalışana her ay düzenli sağlanan tüm yan hakları kapsıyor. İşçinin o iş yerinde çalıştığı toplam yıl sayısı ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak asıl tazminat tutarı bulunuyor. Ortaya çıkan bu toplam paradan sadece damga vergisi kesintisi yapılıp işçiye ödeniyor.