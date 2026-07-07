Son Mühür- Konak Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kazım Umdular’ın, uğradığı saldırı nedeniyle meclis üyesi Alaattin Kurt’a geçmiş olsun dileğinde bulunması, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun tepkisine yol açmıştı. Yaşanan bu gerilimin ardından Umdular; grup başkan vekilliği, meclis başkan vekilliği ve imar komisyonu üyeliklerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Meclisin ikinci birleşimi öncesinde, yeni grup başkan vekilini belirlemek üzere İlçe Başkanı Serkan Kalmaz yönetiminde toplanan CHP Grubu, Kazım Umdular’a "göreve devam et" çağrısında bulundu. Ancak Umdular’ın kararından geri adım atmaması üzerine grupta yeni görevlendirmelere gidildi. Yapılan seçim sonucunda meclis başkan vekilliğine Erhan Kahraman getirilirken, CHP Grup Başkan Vekilliği görevine ise Çetin Taylanhan seçildi.

Alaaddin Kurt o görevlerde

CHP’li Meclis Üyesi Kazım Umduları’ın istifası ile boşalan encümen üyeliğine gizli oylama ile CHP Grubu’ndan Alaaddin Kurt, AK Parti Grubu’ndan Hasan Uzunkaya seçildi. İmar komisyonuna ise açık oylama ile CHP’li Meclis Üyesi Alaaddin Kurt seçildi.