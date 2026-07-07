Son Mühür- Bu yıl 18'incisi düzenlenen Gültepe Rumeli Şenliği, Konak Belediyesi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenerek İzmirlilerle buluştu.

Şenlik Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımıyla gerçekleşti ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, Balkan ve Rumeli Derneklerinin Başkanları ve Yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, farklı semtlerden gelen Balkan ve Rumeli göçmenleri ve semt sakinleri de eşlik etti.

Mlada Düşler Atölyesi’nin de destek verdiği şenlikte, Turgut Reis İlkokulu bahçesini dolduran vatandaşlar Balkan ve Rumeli ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Mutlu bu coşkuya ortak oldu ve büyük bir çember oluşturularak oynanan göçmen halayına eşlik etti.

Geleneksel defile ve konserlerle eğlence zirve yaptı

Eğlencenin zirve yaptığı gecede Grup Zayçe Bandosu’nun hareketli ritimleri ve Halk Oyunları Zeybek Ekibi’nin göz alıcı performansı izleyicilerden büyük alkış topladı. Gecenin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise Geleneksel Balkan Kıyafetleri Defilesi oldu.

Bu mükemmel gece konserlerle taçlandı. Şenlikte sahne alan Sakoband ve Sevim Kahya, seslendirdikleri birbirinden güzel Balkan ezgileriyle dinleyicisine keyifli anlar yaşattı.

Başkan Mutlu: "Ben de bu büyük ailenin Bir parçasıyım"

Balkan göçmeni bir ailenin kızı olduğunu hatırlatan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İzmir’in her yerinden bu gece buraya gelen sevgili Rumelili dostlarım, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ben de bu büyük ailenin bir parçasıyım. Benim ailem de mübadelede Yunanistan Serez’den önce Çeşme’ye ardından da Tire’ye gelip yerleşmiş.

Ne mutlu ki hepimiz İzmir’de buluşmuşuz, İzmirli olmuşuz ve bu muhteşem zenginliğin bir parçası olmuşuz. Bu gece burada sizlerle birlikte olmak, Rumeli’nin müziklerini ve danslarını birlikte paylaşmak, atalarımızın geldiği toprakları bir nebze de olsa koklamak ve o havayı solumak çok kıymetli. Biraz hüzün ama çokça neşe ve eğlence bizi bekliyor” dedi.

Birol Özkardeşler: "18 yıldır bu etkinliği yapmak kolay değil"

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler ise “Derneğimiz bu yıl 20. yaşını kutluyor. Rumeli Balkan kültürüne kentimizde hizmet etmekle birlikte Makedonya’da bulunan değerli soydaşlarımıza da elimizi uzatmaktan geri durmuyoruz.

Rumeli Balkan camiası neredeyse derneğimiz de orada ve hemşehrilerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 18. Gültepe Rumeli Şenliği’nin yapılmasında en büyük emek sahibi Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya özel bir alkış rica ediyorum.

İzmir’de Rumeli Balkan etkinliklerinin geleneksel hale gelmesinde gerçekten mücadelemiz çok büyük. 18 yıldır bu etkinliği yapmak hiç kolay değil” ifadelerini kullandı.