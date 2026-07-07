Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir alternatif İl Binası'nı ziyaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu utansın

Başarır, "Eskişehir’de grup toplantımızı yaptıktan sonra bugün İzmir’deyiz. Seçilmiş İl Başkanımızı ve yönetimini ziyaret ettik. Kendisi bugün de sokaktaydı, Çiğli’deydi. Şükürler olsun ki, o ve yönetiminin İzmir’de sokağa çıkacak yüzü var. Bir de butlancıların atadığı bir il başkanı var. O da ili teslim almak için yarasa gibi gece 3’te ile geliyor. Bari bunlar bir işe yarasa. Bir işe de yaramıyorlar. İzmir gibi yere butlanla gelen bir il başkanının o koltukta olması bizim için ve İzmir için utanç verici bir durum. Ben başkanıma, yönetimine, ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına çok güveniyorum. İzmir yine bizim, seçilmişlerin ve iradenin. Ben de tedbirli olarak disipline verildim. 5 gün Kardeniz’deydim, Eskişehir’e geldim ve şimdi İzmir’deyim. Buradan Niğde’ye gideceğim. Kemal Bey’in tek faydalı işi şu oldu, meclisten bir müddet uzaklaştım eve, Anadolu’nun her yerine gidebiliyorum. O bizim odaya kapanacağımızı, duracağımızı düşündü. Herhalde ev hapsi verdiğini düşündü ama daha çok geziyor, dolaşıyoruz. Milletle yüzleşe biliyoruz, halkımızın gözünün içine bakabiliyoruz. Utansın ki şu rezalate son versin. Ülkenin, partinin yolunu açsın. İl başkanımız, yönetimi burada. Onlar bu seçimi bizlerle kazansın diyorum” dedi.

Namzetlerden bir tanesi benim

Milletvekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak iddiaları hakkında konuşan Başarır, “ Namzetlerden bir tanesi de ben gözüküyorum. O kadar arkadaşımız tutuklandı, ülkede bu kadar baskının olduğu bu dönemde korkacak değiliz. Konuşulmasaydı bile… Birileri de bunu çok istiyor. 12. Katta oturan. Bu bir bayrak yarışı, birimiz tutuklansa, binlerce arkadaşımız var. Ben bunu kafama takmıyorum, yoluma bakıyorum” diye konuştu.

Utku Gümrükçü hesabını verecek

Atanan il başkanı Utku Gümrükçü ve ekibinin CHP İzmir İl Binası yönetimini gece yarısı arbede ile teslim alması hakkında konuşan Başarır, “Eğer arkadaşlar biraz kendilerine güvenseydi, cesaretleri olsaydı gündüz gelirlerdi. Yarasa gibi gecenin yarısı il’e sızarak, bir kadın üyeyi darp ederek oraya geldiler. Bu bir utanmazlıktır. Ben yakıştıramadım. O kişi şunu özellikle bilsin; bir gün mutlaka bunun hesabını versin” dedi.