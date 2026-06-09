

CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası alev alev yanmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi “Grup toplantısını kim yapacak?” gerilimi sabah satlerinden itibaren TBMM önünde başlamıştı. CHP Genel Merkezi'nde toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız. Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.

Şuna inanmanızı istiyorum; her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi ama her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Layık olacağınız her şeyi yapacağız ve asla sizleri utandırmayacağım. Asla utandırmayacağım. Hakkı, adaleti ve hukuku her yerde ve her ortamda savunacağım. Bundan emin olmanızı istiyorum.

Beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Türkiye'nin içinde yaşadığı durumu biliyoruz.

Ama bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olan tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisidir! Türkiye'nin sorunlarına, bölgenin sorunlarına çözüm üreten, akılcı çözümler üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayları düşünce özgürlüğünün, düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaylardır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz!

Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'in partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir."

"Arınacağız!"

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloglanlarıyla coşkulu konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu temiz siyaset vurgusu yaparak partide arınmanın altını çizdi. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Söyledim; arınacağız, arınacağız! Kirlilikten arınacağız, kirlilikten! Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset! Kirlilikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz! Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir. Bu partinin özelliği budur. Beraber, özveriyle çalışacağız.

Çıkar için çalışmayacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar, "Niye böyle konuşuyorsun?" diye. Ahlak, ahlak! Erdem, erdem! Adalet, adalet! Temizlik, temizlik! Cumhuriyet Halk Partisi bunları, bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz.

Sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Uygar tartışmanın olduğu yerlerde insanlar birbirlerini dinlerler. Ama "Ben sana para vereyim, sen bana oy ver"; böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz! İradesini parayla satanlar İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar, bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da!"

"Bu milletin hakkını yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim!"

Bana sarayın adamı diyorlar. Sen sarayı ne zaman eleştirdin? Bu milletin hakkını yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim. Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. Sarayı ne zaman eleştirdin sen? Ben iradesini parayla satın alanlardan hesap sormazsam namerdim. Genel merkezimize nasıl forsumuzu asıyorsunuz? Abdullah gül beni de ziyarete geldi ben enden forsunu asmadım?

Bir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip ‘Bize niye yardım yapmıyorsunuz?’ diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş, bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları ve İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları, nasıl yurt dışına gidip de ‘Bizi yalnız mı bırakıyorsunuz?’ diyebilir?

Hiç merak etmeyin. Birlikte başaracağız. Gençlere de sesleniyorum. Sorgulamayı öğrensinler. Sosyal medya trollerine inanmayın.

Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.

CHP kısır tartışmaların önüne çıkmak zorundadır. CHP sıradan bir parti değildir devleti kuran bir partidir. Savaş meydanlarında kurulan bu partiyi hepimiz korumak zorundayız. CHP'nin ahlaki değerleri tartışılmamıştır bile. Yeri gelmiş faşist yer gelmiş komünist demişlerdir. En aykırı olan bile ahlaki değerleri sorgulamamıştır buna cesaret edememiştir.

CHP vesayet kabul etmez. CHP vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Genel Başkan söyler o yapar bunu. Ahlaki değerlerimiz tartışılıyorsa hepimizin oturup düşünmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım.

Mutlak butlan davası ahlakımıza vurulan bir darbedir. Kim bunu yaptıysa partimizden defedeceğim. Hesap vermek onurlu bir görevdir onu bilmek isterim. Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmaz. CHP'nin feneri bu karanlığı aydınlatacaktır şüpheniz olmasın. Gerilim dolayısıyla Meclis'e girmenize izin verilmedi.

Bugün bir araya geldik. Hep iyi niyetli davrandığım için iyi niyetim istismar edildi. Bunun da farkındayım. Bir noktaya gelince maalesef kesip atacağız kusura bakmayın. "Kılıçdaroğlu Saray'ın adamı" diyorlar ya; Arkadaş, Erdoğan Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu ayağa kalkıp hizalandı? Hiç endişe etmeyin güzel şeyler yapacağız.