Antalya’nın Kepez ilçesindeki Hükümet Konağı’nda silah sesleri duyuldu. Olayın ardından vatandaşlar güvenli bir şekilde binadan tahliye edilirken, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen bir kişi yanında getirdiği silahla rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine bina hızla boşaltıldı ve içeride bulunan personel ile vatandaşlar tahliye edildi.

Şüpheli kendini odaya kilitledi

Olayın ardından şüphelinin Hükümet Konağı içindeki bir odaya kendini kilitlediği öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen özel harekât ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler olay yerinde

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, tahliye sürecini ve güvenlik önlemlerini koordineli şekilde yürütüyor.