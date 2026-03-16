Son Mühür - ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar Orta Doğu’daki tansiyonu yükseltmeyi sürdürürken, İran yönetimi iç güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı. Tahran, savaş sürecinde ülke içinde yürütüldüğü öne sürülen casusluk faaliyetlerine karşı kapsamlı operasyonlar başlattığını duyurdu.

Ahmadreza Radan, ülke genelinde 500 kişinin casusluk iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Radan, söz konusu kişilerin İsrail ve ABD adına istihbarat topladıklarını, özellikle saldırı hedeflerine dair görüntü ve konum bilgilerini yurt dışına ilettiklerini öne sürdü. Ancak operasyonların hangi tarihlerde yapıldığına ilişkin detay vermedi.

Tasnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat biriminden yapılan açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yalnızca askeri operasyonlar yürütmediği, aynı zamanda ülke içinde istikrarsızlık oluşturmayı hedefleyen adımlar attığı ileri sürüldü. Metinde, “Siyonist düşman ve ABD, İran’a yönelik saldırı planlarını sürdürürken paralı unsurları ve casus ağlarını devreye sokarak ilerleyen aşamada iç karışıklık çıkarmayı amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.

İran basını, çatışmaların başlamasından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde benzer iddialarla çok sayıda kişinin gözaltına alındığını aktarıyor. Tasnim Haber Ajansı dün yayımladığı haberde, Batı Azerbaycan eyaletinde 20 kişinin İsrail’e askeri ve güvenlik noktalarına ilişkin konum bilgisi gönderdikleri suçlamasıyla tutuklandığını duyurmuştu. Yetkililer ayrıca, savaş sürecinde sosyal medya ve dijital iletişim kanalları üzerinden bilgi sızdırılmasını önlemek amacıyla denetimlerin ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtiyor.

ABD ve İsrail’in İran’daki askeri noktalara yönelik kapsamlı saldırılarının ardından çatışmalar üçüncü haftasına taşındı. İran ise bu saldırılara, bölgedeki ABD üsleri ile müttefik hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla yanıt veriyor; aynı zamanda ülke içinde güvenlik uygulamalarını sıkılaştırıyor. Uzmanlar, savaşın uzaması halinde iç tehdit algısının büyüyebileceğine dikkat çekerek, Tahran yönetiminin casusluk iddialarına yönelik operasyonlarını daha da genişletebileceğini değerlendiriyor.

ABD-İsrail’in düzenlediği saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin aktardığı bilgilere göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1348’i aşarken, yaralı sayısının ise 17 binin üzerine çıktığı ifade edildi.