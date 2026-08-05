Son Mühür- İzmir’in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, su ikmali yaptığı sırada Beydağ Baraj Göleti’nde kaza kırıma uğradı. Su aldıktan sonra havalanamayan uçağın pilotu, aracı kıyıya ulaştırmayı başardı.

Olay bugün (05.08.2026) saat 13.10 sıralarında Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi’nden gelen yangın ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti.

Su aldıktan sonra havalanamadı

Alevlere havadan müdahale etmek üzere saat 13.35’te Selçuk Havaalanı’ndan havalanan AT-802F tipi amfibik yangın söndürme uçağı, su ikmali yapmak için Beydağ Baraj Göleti’ne iniş yaptı. Ancak uçak, depoladığı suyu aldıktan sonra tekrar kalkış gerçekleştiremedi.

Konuyla ilgili açıklama İzmir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada,

"İlimiz Kiraz İlçesi Umurlu Mahallesi’nde, 05.08.2026 günü saat 13.10 sıralarında alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilerek yangına müdahaleye başlamıştır.

Yangına müdahalede görev alan hava araçlarından, saat 13.35’te Selçuk Havaalanı’ndan havalanan AT-802F tipi Amfibik orman yangın söndürme uçağı, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti’ne manevra yapmış, ancak su aldıktan sonra uçak yeniden kalkış gerçekleştirememiştir. Pilotumuz uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmış; sağlık durumu iyi olan Pilotumuz Mustafa Alp uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamakta olup uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.